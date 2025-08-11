Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Plzen-Rangers, un'opzione sembra probabile: ecco quale

Match dall'esito incerto, scozzesi avanti 3-0
Pronostico Plzen-Rangers, un'opzione sembra probabile: ecco quale© Getty Images
2 min

Al gruppo di squadre che hanno ipotecato il passaggio ai playoff di Champions League appartengono sicuramente i Rangers che, in Scozia, hanno superato 3-0 il Plzen.

Segnano entrambe? Ecco la migliore quota per l'esito Goal

Gli scozzesi domani sera restituiscono la visita alla formazione ceca ma il ribaltamento della situazione appare difficile.

L’undici di Glasgow in trasferta non brilla come in casa (nelle ultime 6 lontano da Ibrox ha pareggiato 5 volte, segnando sempre almeno una rete, perdendo a Bilbao il match rimanente).

Anche il Viktoria in casa non è un fulmine di guerra (nelle ultime 4 a Plzen 3 pareggi e un ko) per cui risultato aperto ma, probabilmente, con il Goal nell’aria.

Questo esito si può giocare a 1.65 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse