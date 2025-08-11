Pronostico Plzen-Rangers, un'opzione sembra probabile: ecco quale

© Getty Images
Al gruppo di squadre che hanno ipotecato il passaggio ai playoff di Champions League appartengono sicuramente i Rangers che, in Scozia, hanno superato 3-0 il Plzen.
Segnano entrambe? Ecco la migliore quota per l'esito Goal
Gli scozzesi domani sera restituiscono la visita alla formazione ceca ma il ribaltamento della situazione appare difficile.
L’undici di Glasgow in trasferta non brilla come in casa (nelle ultime 6 lontano da Ibrox ha pareggiato 5 volte, segnando sempre almeno una rete, perdendo a Bilbao il match rimanente).
Anche il Viktoria in casa non è un fulmine di guerra (nelle ultime 4 a Plzen 3 pareggi e un ko) per cui risultato aperto ma, probabilmente, con il Goal nell’aria.
Questo esito si può giocare a 1.65 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Elabet.