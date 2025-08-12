Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Pafos-Dinamo Kiev, ucraini costretti a vincere a Cipro

Strada in salita per Vanat e compagni, sconfitti all'andata per 1-0
Pronostico Pafos-Dinamo Kiev, ucraini costretti a vincere a Cipro© EPA
3 min

Una rete nei minuti finali di Anderson Silva ha regalato al Pafos una sorprendente vittoria contro la Dinamo Kiev.

Dinamo imbattuta e... occhio alla combo

I ciprioti ci hanno preso gusto. Infatti, anche nel turno precedente avevano eliminato (da sfavoriti) il Maccabi Tel Aviv andando a vincere 1-0 lontano da casa, in terra serba (campo neutro). Così facendo, il Pafos ha portato a undici la sua striscia di partite senza ko al 90’. Curiosità, i ciprioti vengono da cinque Under 2,5 di fila così come da cinque gare consecutive segnano esattamente un gol.

La Dinamo sbiadita vista nelle amichevoli è invece partita forte sia in campionato (due vittorie nelle prime due giornate) che nel doppio confronto... preliminare di Champions contro l’Hamrun, spazzato via con un complessivo 6-0.

Poi, inaspettato, ecco il passo falso contro il Pafos contro cui davvero non c’è da scherzare. I bookmaker si aspettano un match combattuto, con la Dinamo leggermente favorita per la vittoria finale. Il segno 2 al 90' si gioca a 2.22 su Cplay e Begamestar, a 2.20 su Bet365.
In una sfida del genere può essere opportuno ricorrere ad una “combo”. La doppia chance X2 più Multigol 1-4 si può tenere in considerazione: quota 1.60 su Cplay e Begamestar, 1.50 su Sisal.

