Pronostico Psg-Tottenham, cosa giocare nel match che vale la Supercoppa Europea

Il calcio d’agosto si fa serio, anzi serissimo. Mercoledì sera, a Udine, verrà assegnata la Supercoppa Europea, con il Psg vincitore della Champions pronto a sfidare il Tottenham, che ha alzato l’Europa League battendo in finale il Manchester United.
Segnano entrambe? Per i bookie l'esito Goal vale...
Nell’ultima amichevole disputata (7 agosto) il Bayern Monaco ha inflitto un duro colpo all’autostima degli Spurs, sconfitti 4-0 dai tedeschi. Che, a loro volta, erano stati battuti per 2-0 dallo stesso Psg ai quarti del Mondiale per club.
I londinesi proveranno a imitare l’impresa del Chelsea, che contro ogni pronostico ha calato il tris a spese del Paris nella finale del Mondiale per club.
Curiosità, quel risultato ha sancito anche il nono No Goal consecutivo da parte del Psg. Oltre al Goal, un altro esito “ritardatario” sponda francese è il pareggio: l’ultimo risale al 22 aprile, 1-1 in Ligue 1 contro il Nantes.
Nelle ultime sei edizioni ad alzare la Supercoppa Europea è sempre stata la regina della Champions League.
Per le quote la tradizione verrà rispettata: Psg favorito per la vittoria (al 90’) a quota 1.45 su Cplay, GoldBet e Snai mentre l’offerta per il “2” sale a 6.60 sulle lavagne di BetFlag, Planetwin e Lottomatica.
L’ipotesi che il Psg torni a far registrare l’esito Goal incontra il gradimento dei bookmaker: quota che si attesta sull'1.60.