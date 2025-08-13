Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Conference League, pronostico ok per il Besiktas di Tammy Abraham

I turchi hanno un piede nei playoff di Conference League dopo la netta vittoria dell'andata sul St. Patrick's, in cui il centravanti inglese ha messo a segno una tripletta
Conference League, pronostico ok per il Besiktas di Tammy Abraham© Getty Images
2 min

Una tripletta di Tammy Abraham ha marchiato la sfida vinta agevolmente dal Besiktas contro il St. Patrick’s: 4-1 lo score finale. Un risultato che lascia poche speranze agli irlandesi mentre, al contrario, avvicina i turchi ai playoff di Conference League. Una competizione a cui i bianconeri di Istanbul sono stati “retrocessi” dopo aver perso il doppio confronto con lo Shakhtar nel secondo turno preliminare di Europa League.

Il Besiktas vince a zero? Quanto vale questa ipotesi per i bookie

Del resto, le categorie nel calcio esistono e ogni tanto si vede anche in campo. Il St. Patrick’s, al momento sesto nel massimo campionato irlandese, aveva avuto vita facile nei turni precedenti di Conference contro Hegelmann e Kalju. Poi, un match fuori dalla loro portata contro il Besiktas che ha chiuso la pratica calando il poker già nel primo tempo.
Quota irrisoria per il successo del Besiktas, super favorito anche nel return match di Istanbul. Da valutare l’ipotesi che il Besiktas riesca a vincere a zero l’incontro: è offerta a 1.76 da Cplay e Begamestar, a 1.67 invece da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse