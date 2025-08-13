Conference League, pronostico ok per il Besiktas di Tammy Abraham

Una tripletta di Tammy Abraham ha marchiato la sfida vinta agevolmente dal Besiktas contro il St. Patrick’s: 4-1 lo score finale. Un risultato che lascia poche speranze agli irlandesi mentre, al contrario, avvicina i turchi ai playoff di Conference League. Una competizione a cui i bianconeri di Istanbul sono stati “retrocessi” dopo aver perso il doppio confronto con lo Shakhtar nel secondo turno preliminare di Europa League.
Il Besiktas vince a zero? Quanto vale questa ipotesi per i bookie
Del resto, le categorie nel calcio esistono e ogni tanto si vede anche in campo. Il St. Patrick’s, al momento sesto nel massimo campionato irlandese, aveva avuto vita facile nei turni precedenti di Conference contro Hegelmann e Kalju. Poi, un match fuori dalla loro portata contro il Besiktas che ha chiuso la pratica calando il poker già nel primo tempo.
Quota irrisoria per il successo del Besiktas, super favorito anche nel return match di Istanbul. Da valutare l’ipotesi che il Besiktas riesca a vincere a zero l’incontro: è offerta a 1.76 da Cplay e Begamestar, a 1.67 invece da Sisal.