Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Preliminari di Europa League, Braga-Cfr Cluj: migliori quote e pronostico

Una combo per la sfida di ritorno che assegna un biglietto per i playoff
Preliminari di Europa League, Braga-Cfr Cluj: migliori quote e pronostico© EPA
2 min

Anche i preliminari di Europa League si apprestano ad entrare nel vivo. Domani sono in programma le partite di ritorno che definiranno le squadre qualificate ai playoff.

Una combo per Braga-Cfr Cluj

Il Braga si è portato avanti col lavoro battendo 2-1 in trasferta il Cfr Cluj. Nel turno precedente i portoghesi avevano superato a fatica il Levski Sofia, con un gol (l’unico nell’ambito del doppio confronto) segnato nei supplementari all’Estadio Municipal. Lo stesso “modus operandi” adottato dai rumeni: 0-0 in casa col Lugano, vittoria casalinga per 1-0 nei supplementari dopo lo 0-0 del 90’.

Peccato per il Cluj che in campionato abbia vinto solo una delle prime quattro gare giocate. Il Braga invece ha debuttato in Liga Portugal con un convincente 3-0 al Tondela, collezionando il suo decimo risultato utile consecutivo. Una serie positiva che, considerando i risultati delle sole gare casalinghe, si allunga fino al 29 dicembre.
I bookmaker hanno pochi dubbi sull’esito finale, con il Braga vittorioso a 1.35.

Per alzare un po’ la quota si può legare in combo il segno 1 con il Multigol 2-5.

Per questo tipo di giocata la quota si alza a 1.70 su Cplay, Begamestar e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse