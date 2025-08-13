Preliminari di Europa League, Braga-Cfr Cluj: migliori quote e pronostico

Anche i preliminari di Europa League si apprestano ad entrare nel vivo. Domani sono in programma le partite di ritorno che definiranno le squadre qualificate ai playoff .

Una combo per Braga-Cfr Cluj

Il Braga si è portato avanti col lavoro battendo 2-1 in trasferta il Cfr Cluj. Nel turno precedente i portoghesi avevano superato a fatica il Levski Sofia, con un gol (l’unico nell’ambito del doppio confronto) segnato nei supplementari all’Estadio Municipal. Lo stesso “modus operandi” adottato dai rumeni: 0-0 in casa col Lugano, vittoria casalinga per 1-0 nei supplementari dopo lo 0-0 del 90’.

Peccato per il Cluj che in campionato abbia vinto solo una delle prime quattro gare giocate. Il Braga invece ha debuttato in Liga Portugal con un convincente 3-0 al Tondela, collezionando il suo decimo risultato utile consecutivo. Una serie positiva che, considerando i risultati delle sole gare casalinghe, si allunga fino al 29 dicembre.

I bookmaker hanno pochi dubbi sull’esito finale, con il Braga vittorioso a 1.35.

Per alzare un po’ la quota si può legare in combo il segno 1 con il Multigol 2-5.

Per questo tipo di giocata la quota si alza a 1.70 su Cplay, Begamestar e Sisal.