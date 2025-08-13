Pronostico Shakhtar-Panathinaikos, qualificazione in bilico dopo lo 0-0 dell'andata

Due squadre di livello in campo, gara d’andata equilibrata (0-0 il finale) e return match con vista sui playoff di Europa League . Ingredienti che rendono più che appetibile la sfida tra Shakhtar e Panathinaikos .

Esito 1X2 finale e Multigol: migliori quote e consigli

I greci hanno dunque rimandato l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. In precedenza avevano “salutato” i preliminari di Champions perdendo 2-0 a Glasgow e pareggiando 1-1 ad Atene contro i Rangers.

Tre partite, altrettanti Under 2,5 per il Pana, chiamato a resistere all’offensiva di uno Shakhtar che nelle prime due gare interne ufficiali della stagione ha segnato otto reti senza subirne alcuna.

I primi veri campanelli d’allarme sono suonati nel weekend, in campionato, contro il Karpaty Lviv: tre volte in vantaggio, la squadra allenata dal turco Arda Turan si è sempre fatta riprendere fino a chiudere con un beffardo 3-3.

Sul neutro di Cracovia il pronostico sorride allo Shakhtar, una cui vittoria è quotata a 1.65 da BetFlag e Bwin, a 1.67 da Cplay e Begamestar.

Non semplice risolvere i “rebus” Goal/No Goal e Under/Over 2,5, occhio allora al Multigol 2-3 come possibile compromesso: vale 1.77 per Cplay e Begamestar, 1.98 per Elabet.