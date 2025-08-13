Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Utrecht-Servette, numeri e quote spingono gli olandesi ai playoff di Europa League

Missione qualificazione assai difficile per gli svizzeri, sconfitti all'andata per 3-1
Utrecht-Servette, numeri e quote spingono gli olandesi ai playoff di Europa League© EPA
2 min

Quattro vittorie nelle prime quattro partite ufficiali della stagione, 14 gol segnati e 3 subìti. Questo l'invidiabile score dell'Utrecht, che ospiterà il Servette nel ritorno delle "semifinali" playoff di Europa League.

Sfida con almeno tre reti? Le quote dell'Over 2,5

Tra amichevoli e gare ufficiali l'Utrecht ha fatto registrare l'Over 2,5 ben otto volte su nove. Non ha fatto eccezione la sfida d'andata vinta 3-1 in casa del Servette nell'andata di questo turno che precede gli spareggi di Europa League.

Il Servette di contro ha ben poco all'attivo. Dopo l'illusorio successo per 1-0 in casa del Plzen (andata dei preliminari di Champions) è arrivato il ko per 3-1 che ha condannato all'eliminazione gli svizzeri.

In campionato le cose non stanno andando meglio, anzi: due pesanti ko e un pareggio (1-1 col Grasshoppers) per un Servette che difficilmente riuscirà a ribaltare le sorti del doppio confronto.

Secondo i bookmaker arriverà invece il quinto successo consecutivo dell'Utrecht: un'ipotesi offerta a 1.56 da Cplay e Begamestar, a 1.50 da BetFlag e Planetwin.

Per chi crede che anche questa sfida possa regalare almeno tre reti, l'Over 2,5 è quotato a 1.46 da Cplay, a 1.45 da BetFlag e Lottomatica.

