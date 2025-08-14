Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Preliminari Europa League, come finisce Wolfsberger-Paok? Ecco cosa dicono le quote

Nessun gol all'andata e nessun tiro in porta da parte dei greci: in Austria...
Preliminari Europa League, come finisce Wolfsberger-Paok? Ecco cosa dicono le quote
Equilibrio in Grecia, equilibrio anche in Austria. La partita d’andata del penultimo turno preliminare di Europa League tra Paok e Wolsberger è terminata 0-0.

Match ai supplementari? Ecco le quote del segno X

Strano ma vero: nessun tiro nello specchio della porta per i greci, alla loro prima uscita ufficiale della stagione. Polveri un po’ bagnate anche per il Wolfsberger che però, numeri alla mano, ci ha almeno provato di più in quel di Salonicco, chiudendo con tre tiri in porta.

In campionato gli austriaci hanno debuttato con un ko interno, 0-2 contro l’Altach, per poi rifarsi espugnando il campo dell’Austria Vienna con lo stesso risultato.

Fattore campo irrilevante e “trionfo” di No Goal e Under 2,5: queste le prime sensazioni che accompagnano le prove di inizio stagione del Wolfsberger.

E se questa sfida, oltre a regalare massimo due reti, necessitasse di supplementari (e anche rigori) per eleggere un vincitore?

Il pareggio è offerto a 3.15 da Cplay e Begamestar, a 3.10 da Bet365 e a 3 da Planetwin.

