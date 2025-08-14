Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dundee Utd-Rapid Vienna, il pronostico sorride agli austriaci ma...

Il 2-2 dell'andata lascia apertissimo il discorso qualificazione: si deciderà tutto in casa degli imprevedibili scozzesi
Dundee Utd-Rapid Vienna, il pronostico sorride agli austriaci ma...© EPA
2 min

Programma ricco anche quello della Conference League. Una delle gare sotto i riflettori è Dundee Utd-Rapid Vienna, con qualificazione in bilico dopo il 2-2 dell’andata in Austria.

Rapid favorito, il Dundee (in casa) può sorprendere

Due volte in vantaggio, due volte ripreso. Il Rapid, che partiva favorito, non ha fatto bene i conti con l’orgoglio scozzese. In campionato il Dundee ha pareggiato 2-2 col Falkirk e perso 2-3 con gli Hearts, dimostrandosi squadra imprevedibile.

Il Rapid nel suo campionato è invece scattato alla grande dai blocchi, battendo 1-0 il BW Linz e 2-1 lo Sturm Graz.
Per le quote team austriaco è favorito (il 2 vale mediamente 1.75, l'1 paga 3.90) al “Tannadice Park” dove il Dundee Utd può comunque dire la sua e magari sorprendere.

Tra gli esiti da tenere in considerazione c’è il Multigol Casa 1-2: quota 1.54 su Cplay, Begamestar e NetBet.

