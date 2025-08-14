Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Liverpool-Bournemouth, le quote del debutto in Premier dei campioni in carica

Salah e compagni in campo dopo il ko nel Community Shield contro il Crystal Palace
Pronostico Liverpool-Bournemouth, le quote del debutto in Premier dei campioni in carica© Getty Images
2 min

Ferragosto con Premier League, Liga, Coppa Italia e non solo. In primo piano la sfida che inaugura il massimo campionato inglese, con il Liverpool campione in carica che ospita il Bournemouth, nono al termine dello scorso campionato. Il match è in programma venerdì 15 agosto alle ore 21.00.

Pronostico per i Reds: la combo da provare

L’abbraccio del pubblico di Anfield è la medicina migliore per curare le ferite causate dal ko ai rigori contro il Crystal Palace nel Community Shield (2-2 al 90’).

I Reds, che in estate non hanno badato a spese, hanno battuto le “Cherries” in 12 degli ultimi 13 precedenti, il più delle volte lasciando a zero gli avversari. Il caso più eclatante risale a tre anni fa, a fine agosto: 9-0.

Negli ultimi tre scontri diretti si registra un parziale di 9 gol a 0 per il Liverpool, che tra amichevoli e Community Shield ha sempre messo a referto gli esiti Goal e Over 2,5.

In un match dal pronostico logicamente favorevole ai Reds si può provare la combo 1+Multigol 2-5.

Un'opzione offerta a 1.56 da Cplay, Begamestar e NetBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse