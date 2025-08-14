Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Coppa Italia, pronostico Sassuolo-Catanzaro: Berardi sfida Iemmello

La presentazione del match tra gli uomini di Fabio Grosso e quelli di Alberto Aquilani
Coppa Italia, pronostico Sassuolo-Catanzaro: Berardi sfida Iemmello
2 min

La Coppa Italia nella giornata di Ferragosto cala il “poker”. Il programma dei trentaduesimi si apre con le prime quattro sfide, che vedono coinvolte tre formazioni di Serie A. Tra queste il Sassuolo di Fabio Grosso, che al Mapei affronta il Catanzaro di Alberto Aquilani.

Il Sassuolo segna due o tre gol? La quota è interessante

Lo scorso anno le due formazioni si sono affrontate in Serie B e i calabresi sono riusciti nell’impresa di strappare 4 punti sui 6 disponibili ai neroverdi, protagonisti di una cavalcata eccezionale che li ha riportati prontamente in Serie A. Va detto però che il blitz del Catanzaro al Mapei (2-0 il 9 maggio) era arrivato quando la promozione di Berardi e compagni era già stata raggiunta da diverse settimane.
I risultati delle amichevoli chiaramente contano il giusto. Nelle più recenti, il Sassuolo ha pareggiato 0-0 con l’Empoli e 1-1 col Brest.

Per il Catanzaro va segnalata l’esibizione di fine agosto persa per 2-1 col Napoli campione d’Italia, con gol calabrese siglato dal sempreverde Iemmello.
In questa sfida si può valutare l’ipotesi che, al 90’, il Sassuolo vada a segno due o tre volte. Occhi puntati allora sul Multigol Casa 2-3, offerto a 2.12 da Cplay e Begamestar, a 2.07 invece da Elabet.

