Pronostico Lecce-Juve Stabia, una "combo" per il match del Via del Mare

Primo impegno ufficiale della stagione per Eusebio Di Francesco e Ignazio Abate
Pronostico Lecce-Juve Stabia, una "combo" per il match del Via del Mare© Getty Images
2 min

Nei sedicesimi di Coppa Italia c’è posto solo per uno tra Eusebio Di Francesco e Ignazio Abate. Per Lecce e Juve Stabia si tratta del primo impegno ufficiale della stagione.

Lecce imbattuto e...

I salentini hanno alle spalle l’amichevole pareggiata 2-2 col Monopoli (reti di Krstovic e Pierotti) mentre le “Vespe” hanno battuto 1-0 il Potenza, con gol vittoria di Burnete. Con il campionato che bussa alle porte è facile ipotizzare impegno al top e formazioni-tipo su entrambi i fronti.
Ovvio che i favori del pronostico siano per la squadra salentina contro una Juve Stabia eliminata lo scorso anno già al primo turno, in virtù del ko per 3-1 nel derby con l’Avellino.

Si può ipotizzare che il Lecce chiuda imbattuto al 90’ e un numero di reti totali compreso tra uno e tre.

Tradotto, combo 1X+Multigol 1-3: vale 1.67 per Cplay e Begamestar, 1.60 per Elabet.

