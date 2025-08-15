Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Coppa Italia, Cremonese-Palermo: migliori quote e pronostico

La vincente di questa sfida troverà nei sedicesimi una tra Udinese e Carrarese
Coppa Italia, Cremonese-Palermo: migliori quote e pronostico© LAPRESSE
2 min

Per Cremonese e Palermo adesso si fa sul serio. La sfida di sabato sera (ore 21.15) allo Zini mette in palio un biglietto per i sedicesimi di Coppa Italia contro la vincente di Udinese-Carrarese.

Chi è favorito e cosa giocare

Per la Cremonese di Davide Nicola un pareggio per 0-0 contro la Reggiana nell'ultima amichevole disputata. A fine agosto, i grigiorossi avevano perso 4-1 contro il Torino.

Troppo forte il Manchester City per il Palermo di Pippo Inzaghi, sconfitto 3-0 sabato scorso dagli inglesi. Un test comunque utile per oliare i meccanismi in vista di questo battesimo ufficiale che precede l'esordio in Serie B che avrà luogo tra una settimana, al Barbera contro la Reggiana.

Lo scorso anno il Palermo vinse 1-0 a Cremona, al ritorno "vendetta" dei lombardi che passarono per 3-2 in Sicilia.

Le quote vedono favoriti i padroni di casa, il segno 1 si gioca a 1.90 mentre il 2 paga ben 4 volte la posta.

Non dispiace l'esito Goal, offerto a 1.77 da Cplay, Begamestar e Planetwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA