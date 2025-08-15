Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Aston Villa-Newcastle, debutto da brividi per Tonali e compagni

L'analisi di una delle sfide di cartello della prima giornata di Premier League
Pronostico Aston Villa-Newcastle, debutto da brividi per Tonali e compagni
2 min

Torna la Premier League con il suo irresistibile fascino. Uno dei big match della 1ª giornata va in scena sabato 16 agosto (ore 13.30) al Villa Park di Birmingham, a sfidarsi saranno Aston Villa e Newcastle. Ecco quote e pronostico del match.

Precedenti, quote e pronostico

Le avevamo lasciate così, entrambe appaiate a 66 punti in classifica nell'ultimo campionato, ma con una differenza sostanziale: Newcastle in Champions, Aston Villa fuori dalla top five.

I Magpies nel pre-campionato non hanno vinto nessuna delle sei amichevoli giocate (4 sconfitte e 2 pareggi), Villans tra alti e bassi: in mezzo alle vittorie su Roma (4-0) e Villarreal (2-0) c'è stato il passo falso col Marsiglia: 1-3.

Nei precedenti tra queste due squadre i gol non sono quasi mai mancati, inoltre chi giocava in trasferta ha vinto solo in rare occasioni.

Capitolo quote. L'Aston Villa parte favorito a 2.25, il pareggio si gioca invece a 3.55 e il 2 a 2.95. Un pizzico di fiducia in più a Watkins e compagni in un match comunque aperto a qualsiasi risultato.

La combo 1X+Under 4,5 si gioca a 1.55 su Sisal, a 1.66 su Cplay e Begamestar.

