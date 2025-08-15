Pronostico Stoccarda-Bayern, in palio la Supercoppa di Germania

Match spettacolo, le quote della combo

Per Kompany l'occasione di mettere in bacheca il primo trofeo stagionale e riscattare l'eliminazione subìta al Mondiale per club, ai quarti, contro il Psg. I bavaresi hanno vinto le amichevoli giocate contro Lione, Tottenham e Grasshoppers mentre lo Stoccarda è inciampato contro il Bologna (0-1, gol di Vitik) dopo tre successi.

In partita secca può succedere di tutto, il Bayern parte favorito ma lo Stoccarda ha giocatori (Undav, Leweling, Woltemade) in grado di far male a chiunque: Kompany lo sa bene.

Spettacolo protagonista quando si affrontano queste due squadre. Da valutare la combo Goal+Over 2,5: a 1.67 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Sisal.