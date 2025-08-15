Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Stoccarda-Bayern, in palio la Supercoppa di Germania

Le quote danno ragione ai campioni della Bundesliga, per la squadra di Hoeness è la seconda finale consecutiva dopo quella persa un anno fa con il Leverkusen
Pronostico Stoccarda-Bayern, in palio la Supercoppa di Germania© EPA
2 min

A distanza di un anno lo Stoccarda ci riprova. La squadra allenata da Hoeness contende al Bayern Monaco la Supercoppa di Germania dopo aver perso ai rigori contro il Bayer Leverkusen nella scorsa edizione. Il match è in programma sabato 16 agosto alle 20.30, alla MHPArena di Stoccarda.

Match spettacolo, le quote della combo

Per Kompany l'occasione di mettere in bacheca il primo trofeo stagionale e riscattare l'eliminazione subìta al Mondiale per club, ai quarti, contro il Psg. I bavaresi hanno vinto le amichevoli giocate contro Lione, Tottenham e Grasshoppers mentre lo Stoccarda è inciampato contro il Bologna (0-1, gol di Vitik) dopo tre successi.

In partita secca può succedere di tutto, il Bayern parte favorito ma lo Stoccarda ha giocatori (Undav, Leweling, Woltemade) in grado di far male a chiunque: Kompany lo sa bene.

Spettacolo protagonista quando si affrontano queste due squadre. Da valutare la combo Goal+Over 2,5: a 1.67 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse