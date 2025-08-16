Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostici Coppa Italia, Milan-Bari: rossoneri favoriti alla "prima" stagionale

A San Siro Leao e compagni sfidano l'undici di Fabio Caserta, in palio l'accesso ai sedicesimi
Pronostici Coppa Italia, Milan-Bari: rossoneri favoriti alla "prima" stagionale© Getty Images
3 min

La presenza di una big come il Milan nei trentaduesimi di Coppa Italia non passa di certo inosservata. La squadra di Max Allegri debutta a San Siro contro il Bari di Fabio Caserta, match in programma domenica 17 agosto alle 21.15. Ecco quote e pronostico di Milan-Bari.

Milan favorito: ecco i consigli su cosa giocare

Risultati in chiaroscuro per il Milan versione "amichevoli". Male la prima (0-1 con l'Arsenal) e l'ultima (1-4 col Chelsea) esibizione giocata, in mezzo però anche il bel 4-2 rifilato al Liverpool e la goleada (9-0) al Perth Glory. Il Bari viene da un successo per 3-0 sul Picerno, preceduto da un ko per 3-2 con il Casarano.

Atteso il verdetto del campo per avere le prime risposte, soprattutto dagli uomini di Allegri (squalificato), super favoriti in base alle quote dei bookmaker.

Il segno 1 vale 1.18 per Cplay, Begamestar e Sisal, il pareggio è proposto a 6.75 da Lottomatica, GoldBet e Planetwin.

La prima opzione da tenere in considerazione è la combo 1+Multigol 2-5: a 1.41 su Cplay e Begamestar, a 1.42 su Sisal.

Per chi crede in una vittoria del Diavolo con due o più gol di scarto (0:1) l'offerta di Cplay e Betsson è di 1.54, 1.57 quella di Sisal.

