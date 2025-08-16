Pronostico Manchester United-Arsenal, subito calcio spettacolo all'Old Trafford

Prima giornata di Premier League , subito una super sfida. Domenica 17 agosto alle 17.30 si gioca Manchester United-Arsenal , che hanno chiuso rispettivamente al 15° e 2° posto lo scorso campionato.

Mbeumo (e Cunha) contro Gyokeres

Ad entrambe il calciomercato ha regalato diversi nuovi rinforzi, Mbeumo e Cunha (in primis) da un lato, Gyokeres dall'altro: ovvero, il bomber che può aiutare l'Arsenal ad uscire dal limbo del secondo posto in cui è incappato nelle ultime tre stagioni.

Nel pre-campionato le due squadre hanno mostrato subito una buona capacità realizzativa ma anche qualche lacuna difensiva chiaramente da migliorare.

Il Man United non batte l'Arsenal nei 90 regolamentari da settembre 2022. Tuttavia, trattandosi di una "prima" e con il pubblico a favore dei Red Devils, il divario potrebbe essere meno netto di quanto non dicano le quote.

E a tale proposito: il segno 2 si gioca a 1.98 su Cplay e Begamestar, a 1.95 su Bet365. L'1 del Man United vale 3.67 per Zona Gioco, 3.60 per Eurobet e 3.50 per Sisal.

Gli attacchi delle due squadre possono dare subito un saggio delle loro qualità. Spazio dunque al Goal, quotato a 1.68 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da BetFlag, a 1.64 da Zona Gioco.