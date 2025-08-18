LaLiga, pronostico Elche-Betis: l'esito che vale quota 2.20

Vince il Betis? Le quote...

Certo l’esordio stagionale, nel posticipo in programma stasera, non è dei più agevoli visto che di fronte ci sarà il Betis, finalista (sconfitto) dell’ultima Conference League, sempre presente tra le prime sette arrivate negli ultimi 5 campionati (senza però mai riuscire ad accedere alla Champions League).

La prima cosa che vale la pena segnalare, dopo aver dato un’occhiata alle amichevoli (tante, addirittura 8) disputate dall’Elche, è l’assoluta mancanza di pareggi (se si aggiungono anche le partite della passata LaLiga2 si arriva a 13 gare senza X). Si contano 4 vittorie e 4 sconfitte con un paio di esibizioni chiuse senza andare a segno.

Il Betis ha giocato 5 volte in questo precampionato e dopo 2 vittorie e un pareggio sono poi arrivati 2 ko nelle ultime 2 esibizioni (2-3 contro il Como e 1-3 contro il Malaga). Il campionato però è un’altra cosa e quando ci sono i punti in palio anche il resto cambia.

Pur con qualche ombra, allora, la superiorità del Betis sembra esserci e, di conseguenza, il segno 2 sembra poter meritare ben più di una semplice attenzione.

Il successo del Betis inquesto incontro vale 2.22 per Cplay e Begamestar, 2.20 per Snai, 2.14 per LeoVegas.