Pronostici Coppa Italia, una combo per Torino-Modena

Un "doppio esito" per la sfida in programma stasera allo "stadio Olimpico Grande Torino"
Pronostici Coppa Italia, una combo per Torino-Modena
2 min

Dalla Spagna si torna in Italia per l’ultimo match dei 32esimi di Coppa Italia, quello che mette di fronte Torino e Modena.

Segno 1 più...

La differenza di categoria tra le due squadre è nota ma a ingarbugliare leggermente le cose sono i risultati di questa fase di preparazione che si è appena conclusa.

Il Modena, ha vinto tutte e 4 le amichevoli disputate (ma contro avversari indubbiamente modesti) mentre i granata, dopo aver battuto 4-1 la Cremonese, sono incappati in un doppio, inconsueto e ravvicinato ko con il Monaco (si è giocato a fine luglio sia la sera alle 18 che la mattina alle 10.30) a cui si aggiunge un più severo 0-3 rimediato poco più di una settimana fa contro il Valencia.

Le qualità e i mezzi del Torino sono però indubbiamente superiori e, anche se i primissimi impegni stagionali a volte si rivelano più impegnativi del previsto (per non dire “riservano qualche sorpresa”), alla fine non solo il segno 1 qui si candida autorevolmente all’uscita ma potrebbe essere accompagnato dall’Over 2.5.

La combo 1+Over 2,5 si può giocare a 2.38 su Cplay e Begamestar, a 2.35 su Elabet e a 2.50 su Sisal.

