Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Real Madrid-Osasuna, Xabi Alonso sfida Alessio Lisci

Prima stagionale in campionato per i Blancos, ecco come finirà per i bookie
Pronostico Real Madrid-Osasuna, Xabi Alonso sfida Alessio Lisci© EPA
2 min

Posticipo del lunedì uguale turno concluso? Di solito sì ma in questa prima giornata de LaLiga è prevista una eccezione. A quello del lunedì si aggiunge infatti il posticipo del martedì, perché all’appello manca ancora il Real Madrid che fa il suo esordio in campionato ospitando l’Osasuna.

Segno 1 ma non basta...

Sulla panchina dei “Blancos” non ci sarà più, ovviamente, Carlo Ancelotti e così, dopo l’esperienza nel Mondiale per Club (finita in semifinale con uno 0-4 per mano del Psg), Xabi Alonso fa il suo esordio al Santiago Bernabeu con la speranza di partire con il piede giusto.

Vinicius e compagni, da quel 9 luglio negli USA, hanno disputato una sola amichevole (esattamente una settimana fa) battendo 4-0 il Tirol.

L’Osasuna ha avuto invece l’opportunità di giocare ben 6 gare di precampionato ma il bilancio è tutt’altro che positivo. Ha vinto soltanto contro il Mirandes pareggiando la prima contro il Lorient e l’ultima contro il Friburgo con, nel mezzo, 3 ko.

Ad inizio stagione qualche sorpresa è sempre dietro l’angolo ma, carta e valori tecnici alla mano (nonostante nel calcio tutto può accadere), non sembra questa la sfida dove il risultato inatteso può farsi vedere.

Se così dovesse essere allora largo alla combo 1+Over 2,5 che può regalare una quota appena più interessante rispetto al segno 1 giocato da solo.

Tale opzione vale 1.62 per Cplay e Begamestar, 1.60 per Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse