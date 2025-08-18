Pronostico Stella Rossa-Pafos, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Vince la Stella Rossa? Le migliori quote per il segno 1

Il modo nel quale le due squadre sono approdate a questa “finale” per la fase campionato della Champions è assolutamente identico.

L’undici serbo ha eliminato Lincoln e Lech con 3 vittorie e un pareggio (1-1 contro i polacchi) e lo stesso ha fatto il Pafos con Maccabi e Dinamo Kiev (1-1 contro la formazione di Tel Aviv).

Evidentemente, a guardare anche le quote, i ciprioti non godono dei favori del pronostico ma, vale la pena ricordarlo, è stato così anche nei due turni precedenti.

Il premio associato al segno 1 conferma questa considerazione anche se poi, alla fine, il fattore campo potrebbe fare la differenza.

La vittoria della Stella Rossa vale 1.66 per Cplay e Begamestar, 1.62 per William Hill e 1.61 per Betway.