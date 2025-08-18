Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Stella Rossa-Pafos, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

L'analisi del match d'andata tra i campioni di Serbia e quelli di Cipro
Pronostico Stella Rossa-Pafos, ecco chi vincerà secondo i bookmaker© EPA
2 min

Playoff di Champions League, una delle partite in programma martedì sera vede protagoniste Stella Rossa e Pafos, ovvero i campioni di Serbia contro i campioni di Cipro.

Vince la Stella Rossa? Le migliori quote per il segno 1

Il modo nel quale le due squadre sono approdate a questa “finale” per la fase campionato della Champions è assolutamente identico.

L’undici serbo ha eliminato Lincoln e Lech con 3 vittorie e un pareggio (1-1 contro i polacchi) e lo stesso ha fatto il Pafos con Maccabi e Dinamo Kiev (1-1 contro la formazione di Tel Aviv).

Evidentemente, a guardare anche le quote, i ciprioti non godono dei favori del pronostico ma, vale la pena ricordarlo, è stato così anche nei due turni precedenti.

Il premio associato al segno 1 conferma questa considerazione anche se poi, alla fine, il fattore campo potrebbe fare la differenza.

La vittoria della Stella Rossa vale 1.66 per Cplay e Begamestar, 1.62 per William Hill e 1.61 per Betway.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse