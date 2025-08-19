Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Rangers-Bruges, sfida apertissima: ecco quote e pronostico

L'analisi di una delle prime tre partite dei playoff di Champions League
Rangers-Bruges, sfida apertissima: ecco quote e pronostico© Getty Images
Il conto alla rovescia è arrivato praticamente alla fine. Dopo tante partite ne è rimasta una (anzi due perchè si tratta di andata e ritorno) e si conosceranno i nomi delle 7 squadre che, aggiunte alle 29 già qualificate, completeranno il quadro delle magnifiche 36 che prenderanno parte alla fase campionato Champions League.

Segnano entrambe? I numeri dicono...

Si inizia stasera con le prime 3 sfide dove regna comunque una grande incertezza. La posta in palio è importantissima e gli errori non sono più ammessi.

Si parte da Ibrox dove i Rangers ospitano il Bruges. L’undici scozzese ha già eliminato un paio di squadre (Panathinaikos e Plzen) vincendo tutte e due le volte in casa (2-0 ai greci, 3-0 ai cechi) e pareggiando poi 1-1 a Atene e perdendo 1-2 in casa del Viktoria.

Il Bruges è invece entrato in gioco nel turno precedente e lo ha onorato al meglio eliminando il Salisburgo con un doppio sucesso (1-0 all’andata e 3-2 al ritorno).

I Rangers segnano almeno una rete da 14 partite consecutive (non importa se in casa o in trasferta) mentre il Bruges va in rete almeno una volta da 17 gare di fila.

L’esito del match è incertissimo (anche se il fattore campo per gli scozzesi può fare la differenza) ma, a meno di clamorose sorprese, il Goal non dovrebbe mancare.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.55 su Bwin, Lottomatica e Zona Gioco, a 1.56 su Cplay.

Tutte le news di Scommesse