Pronostico Basilea-Copenaghen, l'esito da giocare è...

Molto incerta, almeno sulla carta, la sfida Basilea-Copenaghen con gli elvetici che fanno il loro esordio in questi preliminari di Champions League (un solo turno da giocare, o dentro o fuori) e i danesi che hanno già fatto avuto la meglio su Drita e Malmoe (con un bilancio complessivo di 3 vittorie e un pareggio).