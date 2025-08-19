Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Basilea-Copenaghen, l'esito da giocare è...

Gli elvetici debuttano nei preliminari di Champions, i danesi invece hanno già superato due turni
Pronostico Basilea-Copenaghen, l'esito da giocare è...© EPA
2 min

Molto incerta, almeno sulla carta, la sfida Basilea-Copenaghen con gli elvetici che fanno il loro esordio in questi preliminari di Champions League (un solo turno da giocare, o dentro o fuori) e i danesi che hanno già fatto avuto la meglio su Drita e Malmoe (con un bilancio complessivo di 3 vittorie e un pareggio).

Segnano entrambe? Ecco le quote previste per l'esito Goal

Il Basilea ha iniziato la stagione procedendo a singhiozzo con 5 gare ufficiali disputate nelle quali ha collezionato 3 vittorie e 2 ko (realizzando sempre almeno una rete).

Considerando anche un paio di amichevoli il Copenhagen, nelle ultime 11 uscite, è rimasto a secco soltanto una volta.

Nella partita d'andata, in programma mercoledì sera a Basilea, sembra da provare il Goal.

Almeno una rete per parte è un'ipotesi quotata a 1.81 da Cplay e Begamestar, a 1.78 da Elabet e a 1.75 da Sisal.

