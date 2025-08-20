Conference League, il pronostico di Rosenborg-Mainz

In campionato, dopo 18 partite disputate, il Rosenborg occupa la quinta posizione con 12 lunghezze in meno rispetto alle due rime della classe. All’ultima uscita ha anche rimediato un sonoro 1-4 in casa del Kfum Oslo che è un paio di posizioni più in basso ma, prima e dopo questo ko, nei preliminari di Conference League ha eliminato i semisconosciuti lituani del Banga e i più noti svedesi dell’Hammarby.
Chi è favorito secondo i bookmaker
In arrivo l’impegno più difficile perché, per accedere alla fase finale della competizione europea, c’è da superare l’ostacolo Mainz che scende in campo direttamente in questo playoff e che tra qualche giorno debutterà in Bundesliga.
Una sola gara ufficiale fin qui disputata dai tedeschi con la vittoria, nello scorso weekend, per 1-0 sul Dresda nel primo turno della DFB Pokal (la coppa di Germania). In precedenza 5 gare amichevoli con 4 successi (compreso un 4-3 al Crystal Palace) e un pareggio a reti inviolate contro lo Strasburgo.
In queste 4 esibizioni ben 17 le reti realizzate e soltanto 4 quelle subìte, un biglietto da visita niente male per la trasferta in Norvegia di giovedì pomeriggio.
Anche il Rosenborg nelle ultime 8 partite ha sempre realizzato almeno una rete ad eccezione dello 0-0 in casa dell’Hammarby una quindicina di giorni fa.
Con queste premesse il segno più probabile sembra il 2, l’esito più affidabile il Goal.
La vittoria del Mainz è offerta a 1.95 da GoldBet e Lottomatica, a 1.92 da Cplay.
Il Goal è proposto a 1.72 da Cplay, Begamestar e Sisal.