Playoff di Europa League, il pronostico di Slovan Bratislava-Young Boys

Tra gli incontri proposti dai playoff di Europa League spicca Slovan Bratislava-Young Boys che ha anche un elemento in comune con la sfida tra Midtjylland e Kups. L’elemento si chiama Kairat Almaty, visto che l’undici kazako dopo aver fatto fuori il Kups nei preliminari Champions ha eliminato, nel turno successivo, anche lo Slovan superandolo ai rigori (1-0 all’andata e 0-1 al ritorno) e costringendolo a scendere nella competizione inferiore.