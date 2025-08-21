Midtjylland-Kups, per le quote l'1 è scontato

Il bilanciio del Midtjylland, da quando è iniziata la stagione, può essere certamente definito positivo. E’ imbattuto dopo 9 partite complessivamente disputate (4 vittorie e 5 pareggi) riuscendo ad andare sempre in rete almeno una volta (con la sola eccezione di uno 0-0 in Super League in casa dell’Aarhus). Inoltre ha già disputato due turni di questi preliminari di Europa League eliminando prima gli scozzesi dell’Hibernian (con qualche brivido visti i pareggi sia all’andata che al ritorno con qualificazione ai supplementari) e poi i norvegesi del Fredrikstad (stavolta doppio successo sia in Norvegia per 3-1 che davanti ai propri tifosi per 2-0).