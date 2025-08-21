Midtjylland-Kups, per le quote l'1 è scontato

Il bilanciio del Midtjylland, da quando è iniziata la stagione, può essere certamente definito positivo. E’ imbattuto dopo 9 partite complessivamente disputate (4 vittorie e 5 pareggi) riuscendo ad andare sempre in rete almeno una volta (con la sola eccezione di uno 0-0 in Super League in casa dell’Aarhus). Inoltre ha già disputato due turni di questi preliminari di Europa League eliminando prima gli scozzesi dell’Hibernian (con qualche brivido visti i pareggi sia all’andata che al ritorno con qualificazione ai supplementari) e poi i norvegesi del Fredrikstad (stavolta doppio successo sia in Norvegia per 3-1 che davanti ai propri tifosi per 2-0).
Il Midtjylland vince con almeno due gol di scarto? Le migliori quote
Oggi l’ultimo ostacolo da superare per accedere alla fase campionato della manifestazione, il Kuopio Ps che occupa il secondo posto nel campionato finlandese e che è sceso nelle qualificazioni di Europa League dopo essere stato fatto fuori dal Kairat Almaty in quelle della Champions League (aveva vinto all’andata 2-0 ma è andato ko 0-3 al ritorno).
In questi preliminari di Europa League ha anche già disputato un doppio confronto con i lettoni dell’Rfs vincendo sia all’andata che al ritorno.
Per le quote l’esito del match di oggi alla Mch Arena è praticamente scontato con il segno 1 che non dovrebbe tradire le attese.
La vittoria dei danesi vale 1.20 per Cplay e Begamestar, 1.18 per Eurobet e 1.17 per Bwin.
L'offerta sale a 1.60 in caso di vittoria del Midtjylland con almeno due reti di scarto.