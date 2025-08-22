Pronostico Sassuolo-Napoli, una sfida tra "regine"

Sulla ruota di Napoli è atteso il “15”. I campioni d’Italia in carica cercano il quindicesimo successo della loro storia a spese del Sassuolo , che dal canto suo ha avuto la meglio in due sole occasioni (l’ultima delle quali a novembre 2020). A corredo ci sono sette pareggi, tutti con almeno una rete per parte.

Vince il Napoli? Ecco la migliore quota per il segno 2

Questo breve ripasso di storia è utile per capire perchè, secondo i bookmaker, è la squadra di Antonio Conte ad avere le maggiori probabilità di festeggiare al “Mapei Stadium”.

Su Cplay e Begamestar il segno 2 azzurro si gioca a 1.56, su Snai ed Eurobet invece a 1.55. La vittoria dei ragazzi di Fabio Grosso vale circa 6 volte la posta secondo gli operatori.

Del resto lo score esterno del Napoli in Serie A, nel 2025, parla chiaro: gli azzurri hanno rimediato l’ultima sconfitta lontano dal “Maradona” il 23 febbraio, 2-1 a Como. Per il resto, sono arrivate quattro vittorie e cinque pareggi.

Le scommesse sui cartellini

Al netto dell’assenza per infortunio (non di poco conto) di Romelu Lukaku, il Napoli dispone di tante frecce in organico per colpire la retroguardia neroverde.

Nelle fila del Sassuolo, impossibile non fare un nome su tutti: quello di Domenico Berardi. Occhio all’ambito però, si parla di cartellini. Già, perchè il gioiello neroverde contro il Napoli ha visto... giallo in ben sei occasioni. Solo contro la Fiorentina (11 ammonizioni) ha “fatto meglio”.

Per la cronaca, un cartellino a Berardi moltiplica per 4 una qualsiasi puntata.