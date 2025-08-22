Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Premier League, 2ª giornata: il pronostico di West Ham-Chelsea

La squadra di Maresca cerca la vittoria dopo il deludente 0-0 all'esordio contro il Crystal Palace
Premier League, 2ª giornata: il pronostico di West Ham-Chelsea© Getty Images
2 min

Una sequenza di vittorie lunghissima, la conquista della Conference League a cui ha fatto seguito il trionfo nel Mondiale per club e, come se non bastasse, due successi prestigiosi, contro Leverkusen (2-0) e Milan (4-1) nelle amichevoli che precedevano l’inizio del campionato. Eppure, sette giorni fa nel debutto in Premier League contro il Crystal Palace, il Chelsea non è andato oltre lo 0-0 pur facendo registrare il 71% di possesso palla e una netta supremazia in fatto di tiri (19 a 11) e calci d’angolo (addirittura 11 a 2).

Vince Maresca? Scopri le migliori quote per il 2 dei Blues

La vittoria non è arrivata e adesso i “Blues” sono già costretti a inseguire visto che le altre (Manchester City, Liverpool e Arsenal su tutte) hanno tutte fatto bottino pieno.

Stasera, in un anticipo del venerdì, la formazione guidata da Enzo Maresca proverà a prendersi in trasferta i 3 punti che sono mancati in casa.

Teatro del match il London Stadium di Londra, casa del West Ham che alla prima di campionato ha fatto molto peggio, perdendo per 3-0 contro il Sunderland.

Per il Chelsea lo 0-0 di sette giorni fa è arrivato dopo 12 gare consecutive nelle quali aveva sempre realizzato almeno una rete e stasera sembrano esserci tutti i presupposti perché ciò accada di nuovo.

C’è la necessità di non perdere altro terreno dalle avversarie e quindi a Palmer e compagni serve il 2.

La vittoria dei Blues si può giocare a 1.65 su Cplay e Begamestar, a 1.61 su Bet365 e a 1.60 su LeoVegas.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse