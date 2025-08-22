Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Pescara-Cesena, cosa giocare nel primo match di Serie B della stagione

Anticipo sulla carta abbastanza equilibrato tra abruzzesi e romagnoli
Pronostico Pescara-Cesena, cosa giocare nel primo match di Serie B della stagione
2 min

Questo fine settimana (e in particolare stasera) prende il via anche il campionato di serie B e lo fa proponendo un anticipo, tra Pescara e Cesena, sulla carta abbastanza equilibrato.

Quanti gol all'Adriatico? Ecco il consiglio

Il Pescara torna nel campionato cadetto dopo aver disputato un paio di gare di Coppa Italia (la prima vinta con il Rimini, la seconda persa con il Parma).

Gli abruzzesi in amichevole avevano fatto sempre registrare l’Over 2,5 ma adesso, come nelle due gare ufficiali appena disputate, è un’altra cosa e la cautela è d’obbligo.

Discorso analogo anche per il Cesena, anch’esso fresco eliminato in Coppa Italia ai rigori dal Pisa (0-0 al 90’).

All’Adriatico si parte con l’Under 2,5: quota 1.64 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, 1.63 su AdmiralBet e 1.60 su Sisal.

