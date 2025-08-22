Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Bayern-Lipsia, subito show in Bundesliga!

Attesa finita in Germania, stasera scendono in campo i campioni in carica contro la settima classificata dello scorso anno
Pronostico Bayern-Lipsia, subito show in Bundesliga!© Getty Images
2 min

Anche in Germania l’attesa è finita con la Bundesliga che prende il via stasera proponendo subito la super sfida tra il Bayern (campione in carica) e il Lipsia (che l’anno scoro ha chiuso al settimo posto restando escluso, dopo diversi anni, da tutte le competizioni continentali).

Bayern favorito, il Lipsia segna o no? Le quote...

I bavaresi sono reduci dal Mondiale per club dove sono stati fatti fuori dal Psg (0-2) e, dopo un mesetto di pausa, hanno disputato nel mese di agosto 4 partite, 3 amichevoli e la Supercoppa di Germania (conquistata battendo 2-1 lo Stoccarda).

Anche le amichevoli si sono tutte chiuse con una vittoria (2-1 al Lione, 4-0 al Tottenham, 2-1 al Grasshoppers).

Anche il Lipsia ha disputato delle amichevoli precampionato con un bilancio di 3 vittorie (all’inizio) e 2 ko (doppio 1-2 contro Atalanta e Lens) alla fine.

Poi, sette giorni fa, il debutto vincente in Dfb Pokal per 4-2 contro il Sandhausen.

Il Bayern parte ovviamente con i favori del pronostico ma se i bavaresi segnano sempre anche i “Rot Bullen” in questo precampionato sono sempre andati in rete almeno una volta.

Ok il Goal, offerto a 1.56 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse