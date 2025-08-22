Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Milan-Cremonese, chi va a segno per i rossoneri? Occhio a... 

Senza Leao sarà Pulisic ad ispirare la manovra ma c'è un altro giocatore del Diavolo apparso subito in condizione: di chi si tratta
Pronostico Milan-Cremonese, chi va a segno per i rossoneri? Occhio a... © AC Milan via Getty Images
3 min

Sarà la Cremonese a sfidare il Milan di Allegri nella prima giornata di Serie A. I rossoneri, dopo aver eliminato il Bari in Coppa Italia, ospitano i grigiorossi di Davide Nicola che nella stessa competizione sono stati eliminati ai rigori dal Palermo di Pippo Inzaghi.

Allegri a caccia del secondo clean sheet

Senza Leao dovrebbe trovare posto nell'undici titolare Gimenez, ispirato da Pulisic (in gol contro i pugliesi). L'americano può incidere come pure Saelemaekers, visto subito in palla.

Da valutare allora l'ipotesi che il belga possa segnare o fare assist: a quota 2.78 su Cplay e Begamestar, a 2.40 su Sisal.

Come contro il Bari, Allegri vorrà chiudere senza gol al passivo, cercando di festeggiare un altro clean sheet.

Missione non impossibile contro una Cremonese che contro il Palermo ha creato poco o niente in fase offensiva.

Il No Goal è proposto a 1.77 da Cplay e Begamestar, a 1.75 da Sisal.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA