Pronostico Milan-Cremonese, chi va a segno per i rossoneri? Occhio a... 

Sarà la Cremonese a sfidare il Milan di Allegri nella prima giornata di Serie A. I rossoneri, dopo aver eliminato il Bari in Coppa Italia, ospitano i grigiorossi di Davide Nicola che nella stessa competizione sono stati eliminati ai rigori dal Palermo di Pippo Inzaghi.
Allegri a caccia del secondo clean sheet
Senza Leao dovrebbe trovare posto nell'undici titolare Gimenez, ispirato da Pulisic (in gol contro i pugliesi). L'americano può incidere come pure Saelemaekers, visto subito in palla.
Da valutare allora l'ipotesi che il belga possa segnare o fare assist: a quota 2.78 su Cplay e Begamestar, a 2.40 su Sisal.
Come contro il Bari, Allegri vorrà chiudere senza gol al passivo, cercando di festeggiare un altro clean sheet.
Missione non impossibile contro una Cremonese che contro il Palermo ha creato poco o niente in fase offensiva.
Il No Goal è proposto a 1.77 da Cplay e Begamestar, a 1.75 da Sisal.