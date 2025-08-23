Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Juventus-Parma: le migliori quote su esito finale e marcatori

La squadra di Tudor debutta in campionato domenica sera contro l'undici del giovanissimo Carlos Cuesta
Pronostico Juventus-Parma: le migliori quote su esito finale e marcatori© LAPRESSE
3 min

L'attesa sta per finire. Domenica sera (ore 20.45) la Juventus debutta in campionato contro il Parma del giovanissimo Carlos Cuesta. Una squadra che lo scorso anno ha conquistato 4 punti sui 6 disponibili nel doppio confronto con i bianconeri.

Segna David? Occhio alle quote dei bookie

La Juventus riparte dalle buone cose mostrate nelle amichevoli vinte per 2-1 contro Borussia Dortmund e Atalanta. Curiosità, da 4 gare consecutive Locatelli e compagni segnano esattamente due reti.

Ecco un primo "assist" per le scommesse. Il Multigol Casa 2-4 si può giocare a 1.62 su Cplay e Begamestar, a 1.68 invece Elabet.

Quanto all'esito finale della sfida, i bookmaker vedono decisamente favoriti i bianconeri: segno 1 a 1.42 su Cplay e Begamestar, a 1.40 invece su Planetwin e Snai.

Tudor dovrebbe puntare dal primo minuto sul neo acquisto Jonathan David, uno dei maggiori indiziati a mettere la firma nel tabellino marcatori.

Un sigillo del canadese è proposto a 2 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse