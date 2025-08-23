Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it

Pronostici Serie A, Cagliari-Fiorentina da combo

Sfida che promette equilibrio alla Unipol Domus tra sardi e toscani
Pronostici Serie A, Cagliari-Fiorentina da combo© Getty Images
3 min

Dopo il buon esordio in Conference League (3-0 al Polissya nell'andata dei playoff) la Fiorentina di Pioli si appresta a debuttare in Serie A. Domenica alle 18.30 i viola giocano in casa del Cagliari di Pisacane, che ha superato il primo turno di Coppa Italia battendo l'Entella ai rigori.

Chi parte favorito secondo le quote

La Fiorentina ha vinto gli ultimi 4 scontri diretti con il Cagliari, che proprio di recente ha visto partire il suo bomber, Roberto Piccoli, proprio destinazione Firenze.

Per Pioli il coefficiente di difficoltà si alza rispetto all'impegno di Conference League, nonostante le quote pendano proprio dalla parte di Kean e compagni.

Il segno 2 è offerto a 2.30 da Cplay e Begamestar, a 2.25 invece da BetFlag e Snai. L'1 dei sardi vale 3.25 per Betsson, Eurobet e Sisal.

In una sfida nel complesso equilibrata si può valutare la combo X2+Multigol 1-4: un'opzione offerta a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.52 da Sisal.

Tra le scommesse speciali che mixano esito 1X2 finale e marcatori va segnalato l'esito "2+segna Gudmundsson": vale oltre 5 volte la posta.

