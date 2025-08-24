Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie B, il Bari debutta a Venezia: ecco il pronostico

Nella prima giornata i pugliesi se la vedranno contro una delle favorite per la promozione in Serie A
Serie B, il Bari debutta a Venezia: ecco il pronostico
Prima giornata in corso anche in Serie B con il Venezia che riceve in laguna il Bari. Una sfida tra due formazioni reduci dal primo turno di Coppa Italia nel quale una ha stravinto (i neroverdi hanno strapazzato 4-0 il Mantova) e l’altra è andata invece subito fuori dalla competizione (i “galletti” hanno perso 0-2 a San Siro contro il Milan).

Quanti gol al Penzo? Ecco il consiglio

Certo il livello degli avversari affrontati è abissale ma se i veneti possono contare anche sul morale alto non è da sottovalutare la reazione dell’undici pugliese che cercherà in tutti i modi di dimenticare la sfida con i rossoneri che già in partenza sembrava impossibile.

Nelle amichevoli estive sia il Venezia che il Bari sono andati a corrente alternata giocando comunque contro formazioni non proprio irresistibili.

La prima esibizione di campionato è importante non perderla, potrebbe essere una buona idea partire con l’Under 2,5.

Un'opzione offerta a 1.60 da Cplay, Begamestar e Planetwin.

