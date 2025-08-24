Serie B, il Bari debutta a Venezia: ecco il pronostico

Prima giornata in corso anche in Serie B con il Venezia che riceve in laguna il Bari. Una sfida tra due formazioni reduci dal primo turno di Coppa Italia nel quale una ha stravinto (i neroverdi hanno strapazzato 4-0 il Mantova) e l’altra è andata invece subito fuori dalla competizione (i “galletti” hanno perso 0-2 a San Siro contro il Milan).