Pronostico Newcastle-Liverpool, Salah e compagni a caccia del primo posto

Posticipo del lunedì anche in Premier League e con Newcastle-Liverpool la seconda giornata può andare in archivio. Sabato ha fatto scalpore il ko interno del Manchester City contro il Tottenham e adesso gli “Spurs” sono al comando della classifica a punteggio pieno a braccetto con l’Arsenal.
Reds favoriti ma...
Per agganciare le prime due i “Reds” devono ovviamente fare bottino pieno al St.James’ Park contro un undici bianconero che in questo avvio di stagione è partito con il freno tirato.
Il 2 vale doppio e non può essere trascurato ma il Goal, anche in abbinamento, sembra rappresentare una ottima e valida alternativa.
Almeno una rete per parte vale 1.48 per Cplay e Begamestar, 1.47 per Elabet.