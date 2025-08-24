Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Newcastle-Liverpool, Salah e compagni a caccia del primo posto

I Reds vogliono raggiungere Arsenal e Tottenham in vetta alla classifica
Pronostico Newcastle-Liverpool, Salah e compagni a caccia del primo posto© Getty Images
2 min

Posticipo del lunedì anche in Premier League e con Newcastle-Liverpool la seconda giornata può andare in archivio. Sabato ha fatto scalpore il ko interno del Manchester City contro il Tottenham e adesso gli “Spurs” sono al comando della classifica a punteggio pieno a braccetto con l’Arsenal.

Reds favoriti ma...

Per agganciare le prime due i “Reds” devono ovviamente fare bottino pieno al St.James’ Park contro un undici bianconero che in questo avvio di stagione è partito con il freno tirato.

Il 2 vale doppio e non può essere trascurato ma il Goal, anche in abbinamento, sembra rappresentare una ottima e valida alternativa.

Almeno una rete per parte vale 1.48 per Cplay e Begamestar, 1.47 per Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse