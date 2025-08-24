Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Inter-Torino, le quote sorridono a Chivu

Successo nerazzurro offerto a 1.40, tra Under 2,5 e Over si lascia preferire...
Pronostico Inter-Torino, le quote sorridono a Chivu© LAPRESSE
3 min

Il Napoli ha battuto il colpo e all’esordio in campionato ha battuto il Sassuolo, in trasferta, per 2-0. Stasera tocca all’Inter rispondere. I nerazzurri, anche dallo stesso staff partenopeo, sono considerati tra i favoriti per la conquista dello scudetto di quest’anno ma devono dimostrare sul campo questo ruolo.

Quanti gol al Meazza? Ecco il consiglio

Il primo test per Lautaro Martinez e compagni è in programma stasera. Uno dei due posticipi della prima giornata di serie A vede proprio l’Inter ospitare il Torino.

Una formazione granata che nella fase di preparazione non brillato troppo vincendo soltanto la seconda di cinque amichevoli per 4-1 contro la Cremonese. Per il resto un pareggio contro l’Ingolstadt in apertura di incontri estivi e 3 sconfitte nelle ultime 3 esibizioni. L’unica nota positiva l’esordio vincente (sebbene di misura per 1-0) in Coppa Italia contro il Modena.

L’Inter ha lasciato Inzaghi in Arabia e ha portato Chivu sulla propria panchina e, dopo l’eliminazione al Mondiale per club, l’ex llenatore del Parma ha giocato 3 partite vincendo con Monaco e Olympiakos facendo registrare, in mezzo, un pareggio per 2-2 con il Monza (gara poi vinta ai rigori).

L’Inter vorrà vincerla a tutti i costi, i granata proveranno a contenere gli attacchi nerazzurri... per le quote l’1 non si discute ma anche l’Under 2,5 non è da escludere.

La vittoria nerazzurra vale 1.44 per Cplay e Begamestar, 1.43 per GoldBet e Lottomatica. L'Under 2,5 si gioca a 2.10 su Cplay, Begamestar, Elabet e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse