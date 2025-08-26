Playoff Champions League, migliori quote e pronostico di Bruges-Rangers

Prima il Panathinaikos e poi il Plzen grazie sempre alle vittorie in casa. Ma poi, nel turno decisivo, è arrivato il Bruges e la situazione per i Rangers si è complicata in maniera forse definitiva.

Rangers all'assalto

Sette giorni fa, a Ibrox, l’undici belga, nell’andata del playoff che spalanca le porte della fase campionato della Champions League, si è imposto per 3-1 mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.

Dopo 3 minuti il Bruges era già in vantaggio, dopo 7 era sul 2-0 e al 20’ è arrivata anche la terza rete che ha messo fine al match con largo anticipo.

Un barlume di speranza agli scozzesi resta perché, nel secondo tempo, sono riusciti ad accorciare le distanze ma pesa sulle possibilità dei Rangers il modestissimo rendimento in trasferta di questo avvio di stagione senza contare anche il pessimo inizio di campionato che vede l’undici di Glasgow con soli 3 punti dopo 3 giornate frutto di altrettanti pareggi contro Motherwell, Dundee Fc e, qualche giorno fa, St.Mirren che non sono proprio avversari irresistibili.

Il Bruges, al contrario, è partito forte conquistando 9 punti nelle prime 4 giornate di Jupiler League e liquidando la pratica Salisburgo (precedente avversario di questi preliminari Champions) con un doppio successo sia all’andata (1-0 in Austria) che al ritorno (3-2 in casa).

Qui per i Rangers l’unica speranza è segnare (e anche più di una rete) con il Bruges che non starà certo a guardare.

Da provare la combo Goal+Over 2,5: vale 1.84 per Cplay e Begamestar, 1.75 per Elabet.