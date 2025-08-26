Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Benfica-Fenerbahce, Mourinho cerca l'impresa per accedere in Champions League

Nessun gol ad Istanbul, tutto può ancora accadere anche se, per le quote, una squadra parte nettamente favorita per la vittoria
Pronostico Benfica-Fenerbahce, Mourinho cerca l'impresa per accedere in Champions League
2 min

L’ultimo biglietto per la fase campionato della Champions se lo giocano Benfica e Fenerbahce dopo che all’andata, in Turchia, il match si è chiuso a reti inviolate. Tutto si decide quindi mercoledì sera a Lisbona in una sfida delicatissima che però vede i portoghesi chiaramente favoriti per la vittoria finale.

Chi vincerà il match? I bookie hanno le idee chiare

La prima cosa da sottolineare riguarda le esibizioni ufficiali delle “Aquile” in questo avvio di stagione. Sei gare disputate con 5 vittorie e il pareggio di Istanbul di sette giorni fa con 9 reti realizzate e nessuna subìta.

Il Fenerbahce di Mourinho in trasferta non brilla. Ha perso l’andata con il Feyenoord nel turno precedente e non è andato oltre lo 0-0 in campionato sul campo del modesto Goztepe per cui appare difficile, nonostante nel calcio tutto sia possibile, che riesca a fare risultato al Da Luz.

In sintonia con le quote sono i portoghesi a meritare i favori del pronostico con il segno 1 che ha le migliori chances di farsi vedere.

Il successo del Benfica è offerto a 1.61 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Elabet e Sisal.

