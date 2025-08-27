Come finisce Copenhagen-Basilea? Ecco il parere dei bookmaker

© EPA
Era molto incerta Basilea-Copenhagen e alla fine il pareggio per 1-1 ha confermato le impressioni della vigilia rinviando praticamente a stasera il verdetto su quale squadra, tra quella danese e quella svizzera, prenderà parte alla fase campionato della imminente Champions League.
Comparazione quote: segno 1
I tanti precedenti nei playoff del Copenhagen non sono per la maggior parte positivi ma questa sembra una occasione da non lasciarsi sfuggire.
In sintonia con le quote si può provare a dare fiducia al segno 1. La vittoria dei danesi è offerta a 1.74 da Cplay e Begamestar, a 1.73 da LeoVegas, a 1.70 da BetFlag e Planetwin.
Più alta l'offerta per il 2 svizzero, reperibile a 4.50 su Bet365, 4.25 su Netwin, 4.20 su William Hill.