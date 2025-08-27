Pronostici Conference League, fiducia al Crystal Palace in Norvegia

In Conference League merita di essere messa in evidenza anche la sfida tra Fredrikstad e Crystal Palace. Una sfida della quale sono stati già giocati novanta minuti chiusi a Londra con il risultato di 1-0 a favore degli inglesi.
Quanto vale il "bis" del Palace? Ecco le migliori quote
Una sola rete di differenza ma il dominio del Palace è stato totale. Un possesso palla pari al 74% a cui vanno aggiunti 25 tiri totali a 5 di cui 5 a 0 nello specchio della porta più 7 calci d’angolo a 3 per l’undici allenato da Oliver Glasner.
Un undici che in questo avvio di stagione ha già stupito conquistando il Community Shield (battendo il Liverpool ai rigori dopo il 2-2 finale) e pareggiando a Stamford Bridge contro i campioni del mondo per club del Chelsea più l’1-1 dell’ultimo weekend contro il Nottingham Forest.
Il Fredrikstad è sceso in Conference dopo essere stato strapazzato in Europa League dal Midtjylland all’andata e al ritorno, il 2 pertanto non sembra in discussione.
Una valutazione condivisa dai bookmaker: su Cplay e Begamestar la vittoria dei londinesi si gioca a 1.44, 1.45 l'offerta di Sisal.