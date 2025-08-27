Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Young Boys-Slovan Bratislava, il match sulla carta è da...

Elvetici vittoriosi per 1-0 a Bratislava: per loro Europa League più vicina
Pronostico Young Boys-Slovan Bratislava, il match sulla carta è da...
Più o meno all’andata è... andata come previsto. La sfida a Bratislava tra lo Slovan e lo Young Boys si è chiusa con il risultato di 1-0 a favore degli elvetici (si è visto l’Under 2,5 suggerito) con il verdetto qualificazione alla fase campionato dell’Europa League rinviato a stasera nel return match in programma allo stadio Wankdorf di Berna.

Ecco chi vincerà secondo i bookie

In Slovacchia, sette giorni fa, la compagine svizzera è andata in vantaggio dopo un quarto d’ora esatto di gioco e poi, da lì in poi, ha gestito la partita mantenendo la rete di vantaggio fino alla fine.

Lo Slovan ha provato, infatti, a recuperare la situazione facendo, alla fine, registrare un leggero predominio sia nel possesso palla (56%) che nei tiri (14 a 8 il computo finale) e anche nei calci d’angolo (9 a 5). Tanto impegno ma niente da fare, lo 0-1 non si è sbloccato.

Un finale prevedibile visto che la squadra di Bratislava ha iniziato la stagione procedendo a corrente alternata e che anche nell’impegno successivo (domenica scorsa in campionato 1-1 contro il modesto Michalovce) non ha brillato.

Il biglietto per la seconda competizione continentale non è stato però ancora staccato e il vantaggio dello Young Boys è ancora minimo.

Tutto può accadere ma, vista anche l’ultima esibizione dell’undici slovacco, sono gli elvetici a partire favoriti.

Anche con un pareggio andrebbero avanti loro ma, in linea con le quote, l’1 sembra avere discrete chances di uscita.

La vittoria degli svizzeri è pagata 1.60 da Cplay e Begamestar, 1.57 da Eurobet e 1.55 da Bwin.

Tutte le news di Scommesse