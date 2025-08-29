Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Pisa-Roma, Gasperini batte Gilardino? Ecco cosa dicono le quote

Prima trasferta stagionale per i giallorossi, attesi da una neopromossa che al debutto ha bloccato l'Atalanta
Pronostico Pisa-Roma, Gasperini batte Gilardino? Ecco cosa dicono le quote
3 min

La Roma di Gasperini è ripartita nel segno... di Ranieri: un 1-0 al Bologna che ha fruttato i primi tre punti in classifica alla banda giallorossa. A distanza di sette giorni arriva la sfida della seconda giornata di Serie A in casa di una neopromossa, il Pisa di Alberto Gilardino. Ecco le migliori quote e il pronostico di Pisa-Roma.

Quanti gol segna la Roma? Ecco il consiglio

In carriera Gasperini ha affrontato e battuto tre volte Gilardino, che al debutto in questo campionato è riuscito a strappare un pareggio all'Atalanta di un ex giallorosso, Ivan Juric.

La superiorità tecnica della Roma non è in discussione ma in avvio di stagione, e in trasferta sul campo di un avversario motivatissimo, partite come questa possono rivelarsi delle trappole per le squadre favorite. E la Roma, alla vigilia di questa sfida, favorita lo è di certo secondo i bookie.

Il 2 giallorosso è proposto a 1.72 da Cplay e Begamestar, a 1.71 da LeoVegas e a 1.67 da Snai.

Per chi crede invece in un risultato di parità, la X è quotata a 3.65 da Cplay, a 3.60 da Sisal e a 3.40 da Bet365.

Lecito ipotizzare che la Roma vada a segno una o due volte; il Multigol Ospite 1-2 si gioca a 1.64 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Elabet.

