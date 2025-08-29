Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Bologna-Como, sfida equilibrata da "Multigol"

Partita avvincente al Dall'Ara tra gli uomini di Italiano e quelli di Fabregas
Pronostico Bologna-Como, sfida equilibrata da "Multigol"© FOTO SCHICCHI
2 min

Il Bologna per ripartire dopo il ko con la Roma, il Como per confermarsi dopo il brillante 2-0 alla Lazio. Nella 2ª giornata di Serie A una delle sfide più interessanti va in scena (sabato 30 agosto alle 18.30) al Dall'Ara e vede protagoniste le squadre di Italiano e Fabregas. Due tecnici ambiziosi che puntano all'Europa.

Sfida con due o tre reti totali? La quota del Multigol 2-3

Lo scorso anno il Dall'Ara è stato un fattore per il Bologna, che chiede aiuto al suo pubblico per respingere la minaccia portata dai lariani. Orsolini da un lato, Nico Paz dall'altro: da loro ci si aspettano lampi di classe, assist e gol.

Il Como prima del 2-0 alla Lazio aveva vinto in Coppa Italia per 3-1 contro il Sudtirol mentre lo scorso anno uscì sconfitto per 2-0 dalla tana degli emiliani.

Per le quote l'esito della sfida si preannuncia incerto: Bologna di poco favorito, a 2.50 su Cplay, Lottomatica e GoldBet, il Como insegue con il "2" offerto al triplo della posta.

Un esito da tenere in considerazione, ipotizzando un match con due o tre reti totali, è il Multigol 2-3: a quota 2 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.95 su quella di Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse