Pronostico Bologna-Como, sfida equilibrata da "Multigol"

Il Bologna per ripartire dopo il ko con la Roma, il Como per confermarsi dopo il brillante 2-0 alla Lazio. Nella 2ª giornata di Serie A una delle sfide più interessanti va in scena (sabato 30 agosto alle 18.30) al Dall'Ara e vede protagoniste le squadre di Italiano e Fabregas. Due tecnici ambiziosi che puntano all'Europa.
Sfida con due o tre reti totali? La quota del Multigol 2-3
Lo scorso anno il Dall'Ara è stato un fattore per il Bologna, che chiede aiuto al suo pubblico per respingere la minaccia portata dai lariani. Orsolini da un lato, Nico Paz dall'altro: da loro ci si aspettano lampi di classe, assist e gol.
Il Como prima del 2-0 alla Lazio aveva vinto in Coppa Italia per 3-1 contro il Sudtirol mentre lo scorso anno uscì sconfitto per 2-0 dalla tana degli emiliani.
Per le quote l'esito della sfida si preannuncia incerto: Bologna di poco favorito, a 2.50 su Cplay, Lottomatica e GoldBet, il Como insegue con il "2" offerto al triplo della posta.
Un esito da tenere in considerazione, ipotizzando un match con due o tre reti totali, è il Multigol 2-3: a quota 2 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.95 su quella di Elabet.