Il pronostico di Palermo-Frosinone: insidia Pohjanpalo per la difesa laziale

Buona la prima per siciliani e laziali, di fronte al Barbera in una delle sfide più interessanti del weekend cadetto
Il pronostico di Palermo-Frosinone: insidia Pohjanpalo per la difesa laziale© LAPRESSE
3 min

Nell’ambito della seconda giornata di Serie B sono due le partite che più di tutte catturano l’attenzione. Si parte con Palermo-Frosinone, con i siciliani che hanno già superato il primo esame stagionale al “Barbera” come pure i laziali (2-0 all’Avellino al debutto), chiamati a resistere all’urto rosanero lontano dallo “Stirpe”. E non sarà facile.

Ecco come finirà la sfida del Barbera secondo i bookie

Per le quote sono favoriti gli uomini di Pippo Inzaghi, che all'esordio hanno battuto con merito, per 2-1, la Reggiana.

Il segno 1 si gioca a 1.94 su Cplay e Begamestar, a 1.92 invece su Betsson; praticamente la metà rispetto alla quota prevista per il “2”, che generalmente si trova a 4 sulle lavagne degli operatori.

In questa sfida sembra poter rappresentare un buon compromesso la combo 1X+Under 3,5: tradotto, Palermo imbattuto e massimo tre reti totali nell'incontro.

Questa opzione è offerta a 1.67 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Sisal.

In ottica marcatori, grande fiducia da parte dei bookmaker nei confronti di Pohjanpalo.

Il bomber finlandese ha subito timbrato il cartellino contro la Reggiana ed è il favorito numero uno a lasciare il segno in questa sfida: quota che si attesta sul 2.50.

