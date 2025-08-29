Il pronostico di Palermo-Frosinone: insidia Pohjanpalo per la difesa laziale

Nell’ambito della seconda giornata di Serie B sono due le partite che più di tutte catturano l’attenzione. Si parte con Palermo-Frosinone, con i siciliani che hanno già superato il primo esame stagionale al “Barbera” come pure i laziali (2-0 all’Avellino al debutto), chiamati a resistere all’urto rosanero lontano dallo “Stirpe”. E non sarà facile.