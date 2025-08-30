Pronostico Liverpool-Arsenal, sfida stellare tra Salah e Gyokeres per la vetta della classifica

Precedenti in equilibrio, ecco cosa giocare

Entrambe hanno fatto bottino pieno nelle prime due giornate, eppure i Reds hanno subìto due reti contro Bournemouth e Newcastle. Partita, quest'ultima, vinta dagli uomini di Slot grazie al baby Ngumoha in coda ad un match folle, che il Liverpool ha seriamente rischiato di perdere nonostante la superiorità numerica.

I Gunners, invece, hanno due clean sheet all’attivo ma si presentano ad Anfield con qualche problema di formazione: sicura l'assenza di Saka, da valutare invece la presenza da parte del faro del centrocampo, Odegaard.

Strano ma vero: gli ultimi quattro scontri diretti andati in scena a Liverpool sono tutti terminati in parità. La divisione della posta è un’ipotesi offerta a 3.50 da Cplay e Begamestar, a 3.40 da NetBet e Snai.

Visto l'attacco stellare del Liverpool, guidato da Salah, e quello dell'Arsenal (Gyokeres si è sbloccato con la doppietta al Leeds) sembra valida la scelta dell'esito Goal: a 1.63 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.65 su Sisal.