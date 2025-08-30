Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Liverpool-Arsenal, sfida stellare tra Salah e Gyokeres per la vetta della classifica

Il big match di Anfield illumina la terza giornata di Premier League: ecco come finirà per le quote
Pronostico Liverpool-Arsenal, sfida stellare tra Salah e Gyokeres per la vetta della classifica© EPA
3 min

Non solo Serie A, il weekend propone anche la super sfida di Premier League tra Liverpool e Arsenal, con fischio d'inizio alle 17.30 di domenica 31 agosto.

Precedenti in equilibrio, ecco cosa giocare

Entrambe hanno fatto bottino pieno nelle prime due giornate, eppure i Reds hanno subìto due reti contro Bournemouth e Newcastle. Partita, quest'ultima, vinta dagli uomini di Slot grazie al baby Ngumoha in coda ad un match folle, che il Liverpool ha seriamente rischiato di perdere nonostante la superiorità numerica.
I Gunners, invece, hanno due clean sheet all’attivo ma si presentano ad Anfield con qualche problema di formazione: sicura l'assenza di Saka, da valutare invece la presenza da parte del faro del centrocampo, Odegaard.

Strano ma vero: gli ultimi quattro scontri diretti andati in scena a Liverpool sono tutti terminati in parità. La divisione della posta è un’ipotesi offerta a 3.50 da Cplay e Begamestar, a 3.40 da NetBet e Snai.

Visto l'attacco stellare del Liverpool, guidato da Salah, e quello dell'Arsenal (Gyokeres si è sbloccato con la doppietta al Leeds) sembra valida la scelta dell'esito Goal: a 1.63 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.65 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse