Pronostico Lazio-Verona, vietato sbagliare per Sarri

Uno 0-2 da archiviare in fretta quello rimediato dalla Lazio a Como. Domenica sera, all'Olimpico di Roma, la squadra di Sarri deve battere il Verona per evitare di andare alla sosta con il morale a terra e tanti dubbi nella testa del Comandante.

Lazio favorita, tra Under 2,5 e Over...

La Lazio ha sempre battuto l'Hellas negli ultimi tre match di Serie A giocati all'Olimpico: 2-1, 1-0 e 2-0. Non goleade, insomma. Quanto basta per meritarsi i galloni di favorita contro gli scaligeri, che al debutto hanno portato via un buon punto da Udine (1-1).

Il segno 1 biancoceleste si gioca a 1.43 su BetFlag, a 1.44 su Bet365 e a 1.45 su Cplay e Begamestar. Tradotto: per i bookmaker Sarri non fallirà l'esame di riparazione.

Cosa scegliere tra Under 2,5 e Over 2,5? In quest'ambito è favorito l'Over, a 1.75, uscito nel doppio confronto dello scorso anno.

Una via di mezzo tra i due esiti è il Multigol 2-3: è giocabile a 2.03 su Cplay e Begamestar, a 2.05 su Elabet.