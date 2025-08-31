Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Girone B di Serie C, il pronostico del derby Forlì-Ravenna

Luci accese al Morgagni per illuminare la sfida tra gli uomini di Miramari e quelli di Marchionni
Girone B di Serie C, il pronostico del derby Forlì-Ravenna© Inter via Getty Images
2 min

Lo scorso anno erano in Serie D, poi hanno preso l’ascensore e sono salite al piano superiore. Tutto pronto per Forlì-Ravenna, uno dei due posticipi della seconda giornata del girone B di Serie C.

Come finisce il derby? Ecco il parere dei bookie

Per i biancorossi l’occasione di muovere la classifica, in casa e nel derby, è prospettiva assai intrigante. Infatti, dopo aver perso in trasferta contro l’Arezzo (0-1), gli uomini di Miramari vogliono frenare l’impeto di un Ravenna vittorioso per 3-2 al debutto contro il Campobasso.

I precedenti tra queste due squadre dicono che quasi mai vince chi gioca in trasferta. E, anche stavolta, il pronostico sorride a chi fa gli onori di casa.

Il segno 1 del Forlì (3-2 al Ravenna nel precedente della scorsa stagione al “Morgagni”) vale 2.24 per Cplay e Begamestar, 2.30 per Lottomatica.

Occhio tuttavia al pareggio (3.25) sempre in agguato in partite del genere. La sensazione è che entrambe le squadre possano andare a segno (esito Goal), il numero di reti totali oscilla tra due e tre.

Un’ipotesi, quest’ultima, che corrisponde all’opzione “Multigol 2-3”, quotata mediamente a 1.90.

