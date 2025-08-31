Pronostico Guidonia-Pineto, per i bookie è posticipo da...

Tre punti mancati per colpa di un... Gemello. Al debutto in campionato, sul difficile campo del Perugia, il Guidonia Montecelio ha pareggiato 0-0 ma il bottino (chissà) poteva essere pieno se l’estremo difensore del Perugia (Gemello) non avesse ipnotizzato Bernardotto dagli undici metri.
Match da Under 2,5? Ecco le quote
Resta però l’ottima prestazione della neopromossa laziale, che lunedì sera, al “Francioni” di Latina, sfiderà il Pineto.
Un undici che ha iniziato la stagione a fari spenti, pareggiando 1-1 in casa contro la Vis Pesaro. In precedenza, gli abruzzesi avevano pareggiato per 2-2 contro l’Ascoli nei trentaduesimi di Coppa Italia Serie C, perdendo poi ai calci di rigore.
La carta recente del Guidonia mostra un evidente “feeling” con gli esiti No Goal e Under 2,5. Il Pineto, a conti fatti, non festeggia una vittoria dal 4 aprile: 1-0 al Pescara nello scorso campionato di Serie C.
Ci sta ipotizzare che Guidonia-Pineto possa terminare con massimo due reti totali.
L’Under 2,5 proposto a 1.60 da Cplay, Begamestar, GoldBet e Lottomatica.