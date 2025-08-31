Clausura argentino, cosa giocare in Gimnasia La Plata-Atletico Tucuman

Quanti gol in partita? Ecco il consiglio

Le due squadre sono divise in classifica da due soli punti. I padroni di casa hanno all’attivo due vittorie, un pareggio e tre sconfitte mentre la formazione ospite nelle prime sei giornate del Torneo di Clausura ha fatto registrare due successi, tre pareggi e una sola sconfitta.

Il Gimnasia La Plata nei due precedenti incontri disputati contro l’Atletico Tucuman ha sempre vinto per 1-0.

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del club biancoblù, il segno 1 è proposto mediamente a 2.40 mentre il 2 moltiplica una qualsiasi puntata per 3.40. La possibilità che le due compagini si dividano la posta in palio è invece proposta a 2.80.

Under 2,5 oppure Over? L’esito che prevede due reti al massimo in partita è offerto a 1.42 da Cplay e Begamestar, a 1.44 da 888Sport.