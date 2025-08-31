Pronostico Platense-Godoy Cruz, per i bookie è ok il segno 1

Buon momento per il Platense

I padroni di casa stanno attraversando un buon momento, come certificato dai risultati. I “Calamares” con una vittoria (2-1 al San Lorenzo) e tre pareggi (contro Argentinos Jrs, Velez e Instituto) sono sempre rimasti imbattuti nelle ultime quattro giornate di campionato.

Il Godoy Cruz invece si presenta all’appuntamento dopo aver raccolto zero punti nelle ultime tre gare.

In virtù di questi dati, le quote non possono che sorridere al Platense.

Il segno 1 vale 2.14 per Cplay e Begamestar, 2.04 per LeoVegas e 2.02 per NetBet.

Il 2 del Godoy + pagato 3.80 da Netwin e Snai, 4 da Starcasinò Bet.

Volendo coprirsi, si può valutare la combo 1X+Under 3,5: quota media che si attesta sull'1.40.

Un esito, quest’ultimo, sempre centrato dal Platense nelle ultime 4 partite.